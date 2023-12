Call of Duty 2025 | il gioco sarà un Black Ops semi-futuristico

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il futuro è più bello se solo il simulatore è bellico: l’episodio diofprevisto neldovrebbe essere unOpsAttraverso il nome in codice “Saturn”, i leaker di Insider Gaming hanno appreso da più fonti che ilofprevisto nel(ed attualmente sprovvisto di sottotitolo) dovrebbe esserenell’ambientazione ed appartenere, di fatto, alla branca deiOps. Non vogliamo dare per scontato di trovarci a sparare nei panni di Marty McFly, ma ormai i videogiochi ci hanno insegnato a non stupirci più di nulla. Passando a dettagli più sostanziosi per i fan, i vari rumor che circondano ilalludono al ritorno di mappe classiche dall’avveniristica ...