Calenda | Legge bavaglio? No | provvedimento in linea con la Costituzione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Molte persone sono state distrutte sulla stampa con la pubblicazione di intercettazioni, seccesse alla mia predecessora la ministra dello Sviluppo Economico Federica Guidi. E io credo che sia un segno di civiltà che questa cosa non venga più consentita. Era nel programma di Azione. Vi invito a vedere quanti parlamentari del Pd si sono assentati dal voto per capire quanto l'argomento sia condiviso anche all'interno del Pd. Unadi civiltà, incon quanto prescrive la" lo ha detto il leader di Azione Carlo, a margine della conferenza " Associazione Socialist Liberale", organizzata da Azione in Sala Nassirya. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev