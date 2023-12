Calciomercato Milan | tre nomi per la difesa | ecco i candidati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’allarme rosso(nero) ormai risuona da settimane in quel diello. Il Diavolo è attualmente attardato in classifica di diverse lunghezze dalla coppia Inter-Juventus che sta lottando concretamente per la conquista dello scudetto di questa stagione. Come se non bastasse, i meneghini si dovranno guardare le spalle molto attentamente, perché formazioni come Bologna, Roma e Napoli spingono forte e si sono portate a poca distanza dal terzo posto della classifica. L’eliminazione, forse immeritata, dalla Champions League e la susseguente retrocessione in Europa League ha dato, certamente, il colpo di grazia al malcontento di una piazza che sognava altri risultati. Solo dal campo arrivano notizie negative per Stefano Pioli? Assolutamente no. Pierre Kalulu sarà fermo fino a marzo, Malick Thiaw tornerà a febbraio e Simon Kjaer è fuori da inizio annata per ripetuti problemi ...