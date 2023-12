Calciomercato Milan – Difensore | Lenglet gradisce i rossoneri | il punto

Il Milan avrebbe intenzione di mettere a segno tre operazioni in entrata nel prossimo Calciomercato di gennaio (pianetamilan)

Al Milan era stato accostato anche Radu Dragusin come possibile rinforzo in difesa, ma il rumeno è vicino al rinnovo con il Genoa (pianetamilan)

Serhou Guirassy , Attaccante dello Stoccarda, obiettivo di Calciomercato del Milan per l'imminente sessione invernale di trattative. Il punto ()

Milan, due colpi sul mercato di gennaio: i nomi

Commenta per primo Ilcerca un difensore e un attaccante sul mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , nel mirino ci sono il 28enne francese Lenglet del Barcellona (in prestito all'Aston Villa) e ...

Calciomercato Milan – Moncada e Furlani puntano il talento del Girona Pianeta Milan

Calciomercato Milan – Un attaccante ora, uno a giugno: nomi e strategie Pianeta Milan

Mourinho e la Roma, il futuro in due mesi: la proprietà tace e riflette. Lo scenario

Il tecnico, che vuole certezze entro febbraio, acclamato dai dipendenti e dagli sponsor del club all'evento di Natale senza Friedkin: i dettagli ...

“Napoletani, se lavorassero come piangono”: l’Ordine dei Giornalisti non sanziona Filippo Facci

“Non luogo a procedere” per il giornalista milanese: era finito nella polemica per alcune sue frasi dopo una partita di calcio ...