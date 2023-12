Calciomercato Milan – Capitolo David | l’ostacolo più grande è il Newcastle

Al Milan era stato accostato anche Radu Dragusin come possibile rinforzo in difesa, ma il rumeno è vicino al rinnovo con il Genoa (pianetamilan)

Il Milan avrebbe intenzione di mettere a segno tre operazioni in entrata nel prossimo Calciomercato di gennaio (pianetamilan)

Calciomercato Milan – Pobega out - Krunic via? Ecco la soluzione

Durante il Calciomercato il Milan dovrà pensare anche al centrocampo? Krunic via, Pobega out, Ecco la possibile soluzione per i rossoneri (pianetamilan)