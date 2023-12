Calciomercato Milan – Attaccante | assalto a Guirassy | le ultime news

Il Milan avrebbe intenzione di mettere a segno tre operazioni in entrata nel prossimo Calciomercato di gennaio (pianetamilan)

Al Milan era stato accostato anche Radu Dragusin come possibile rinforzo in difesa, ma il rumeno è vicino al rinnovo con il Genoa (pianetamilan)

Clément Lenglet obiettivo principale di Calciomercato del Milan per rinforzare la retroguardia. Il giocatore vuole lasciare l'Aston Villa (pianetamilan)

Milan, due colpi sul mercato di gennaio: i nomi

Commenta per primo Ilcerca un difensore e un attaccante sul mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , nel mirino ci sono il 28enne francese Lenglet del Barcellona (in prestito all'Aston Villa) e ...

Calciomercato Milan – Moncada e Furlani puntano il talento del Girona Pianeta Milan

Calciomercato Milan – Un attaccante ora, uno a giugno: nomi e strategie Pianeta Milan

Mourinho e la Roma, il futuro in due mesi: la proprietà tace e riflette. Lo scenario

Il tecnico, che vuole certezze entro febbraio, acclamato dai dipendenti e dagli sponsor del club all'evento di Natale senza Friedkin: i dettagli ...

“Napoletani, se lavorassero come piangono”: l’Ordine dei Giornalisti non sanziona Filippo Facci

“Non luogo a procedere” per il giornalista milanese: era finito nella polemica per alcune sue frasi dopo una partita di calcio ...