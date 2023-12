Calcio: Spagna. Processo a Dani Alves per stupro inizierà il 5 febbraio

I fatti risalgono alla notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO - La sezione 21 del Tribunale di Barcellona ha fissato le date per il processo per stupro che vede sul banco ...

Campionesse in copertina, l'orgoglio della Spagna La Gazzetta dello Sport

Dalla Spagna: Juve-Real Madrid, proposto un maxi scambio|Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Calcio: Spagna. Processo a Dani Alves per stupro inizierà il 5 febbraio

I fatti risalgono alla notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ITALPRESS) - La sezione 21 del Tribunale di Barcellona ha fissato le date per il processo per stupro che vede ...

Fabregas non può più essere l’allenatore del Como: da domenica 24 dicembre deve liberare il posto

Cesc Fabregas non potrà più essere ufficialmente l’allenatore del Como da domenica 24 dicembre. Scaduta la deroga dello spagnolo che non ha ancora il patentino per allenare. In attesa di conseguirlo ...