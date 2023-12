Calcio | Rummenigge La Superlega ha perso | è ora di ammetterlo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) "Andrea Agnelli hatutto, anche l'immagine, e ciò mi spiace umanamente". ROMA - Domani la Corte Ue emetterà il suo verdetto sulla. Intanto, dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport", a bocciare nuovamente il progetto è stato Karl-Heinz, ex stella della Germania e dell'Int

Juve, Rummenigge attacca Angelli e torna a parlare della Superlega - Top News

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'attuale membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco Kallesi è così espresso sul tema della Superlega, attaccando allo stesso tempo l'ex Presidente bianconero Andrea Agnelli:

Rummenigge: «Superlega finita. Agnelli ha perso tutto» Calcio e Finanza

Superlega, domani sentenza della Corte UE Sky Sport

Rummenigge: «L’Europa rifiuta la Superlega. Agnelli Non aveva il coraggio di svelarsi, ha perso tutto»

Ha parlato così La Gazzetta dello Sport Karl-Heinz Rummenigge. SUPERLEGA SCONFITTA – «É nei ... Andavamo d’accordo, ma, quando gli dicevo che il calcio non è solo economia, non la pensava come me».

Rummenigge: “Agnelli ha perso tutto, anche l’immagine”

Intervistato da La Gazzetta dello SportRummenigge ha parlato dell'ex presidente della Juve Andrea Agnelli: "Non sono più riuscito a parlare con Andrea dalla domenica in cui ha staccato il cellulare.