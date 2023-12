Calcio Napoli umiliato in Coppa Italia | il Frosinone vince 4-0

Il Napoli cercherà di rinforzare la rosa a gennaio, ma deve stare attento anche agli assalti da Premier League e Bundesliga per il suo ... (spazionapoli)

Coppa Italia, disastro Napoli: il Frosinone schianta i campioni d'Italia 0 - 4 al Maradona

Continua la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia per il. Mazzari opta per un largo turnover che alla fine non ha pagato, con Gollini tra i pali, Zanoli, Natan, Ostigard e Mario ...

Napoli-Frosinone 0-4: ko della vergogna in Coppa Italia ilmattino.it

Dalla Spagna tuonano: “Il Napoli è fragile, basterà un Barcellona normale” CalcioNapoli1926.it

Disastro Napoli, ottavi ancora tabù: umiliato 4-0 dal Frosinone che vola ai quarti

Cresce l’attesa per la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Walter Mazzarri ha scelto la formazione titolare. Il Napoli questa… Leggi ...

Napoli-Frosinone 0-4: i fischi del pubblico allo stadio Maradona

Fischi del Maradona per il Napoli al termine della partita di Coppa Italia contro il Frosinone ...