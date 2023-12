Calcio | Inter Cuadrado conferma intervento Troppo dolore

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il colombiano rompe il silenzio sui social: "Avanti con fede in Dio". MILANO - "Combatto da tempo con unal tendine e ho fatto tutto quello che un atleta può fare per riprendermi. Mi sono persino allenato e ho giocato con unche a tratti diventava insopportabile, non permettendomi di d