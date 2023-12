Calcio | Gravina | ' blocco mercato per chi non rispetta indice liquidità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Su proposta del presidente federale, Gabriele, nell'ottica di "proseguire nel percorso virtuose del contenimento dei costi e per il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario delprofessionistico italiano", il Consiglio Federale ha approvato all'unanimità il nuovo sistema delle Licenze Nazionali 2024/2025 a conclusione di una serie di riunioni iniziate già nello scorso mese di settembre. Tra le novità figurano l'anticipo del termine per l'iscrizione al campionati professionistici, fissato al 4 giugno 2024 (solo per le società finaliste del play off di Serie Bedi Serie C il termine è fissato all'11 giugno), l'introduzione, in alternativa alla garanzia fideiussoria, del deposito a garanzia del cosiddetto escrow account e la fissazione al 29 maggio per l'individuazione di uno stadio adeguato da parte ...