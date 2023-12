"Marcus ha capito e si è scusato", le parole del tecnico dello United MANCHESTER (INGHILTERRA) - Lo United naviga in acque agitatissime e qualsiasi ... (247.libero)

L’Associazione Calcio storico di Parte Rossa Asd e il Quartiere 4 organizzano la manifestazione Uniti Per crescere con lo Sport, che si svolgerà ... ()

La FIGC ha presenta to nei giorni scorsi alla Fifa la manifestazione di interesse per l’organizzazione del Mondiale di futsal femminile che si terrà ... (sportface)

Gianni Infantino è intervenuto in quel di Miami durante la partita delle Leggende della Conmebol. Il presidente della FIFA davanti al pubblico ... (sportface)

Le parole di Gianni Infantino , presidente della FIFA, sul mondiale in Nord America del 2026 , il primo a 48 squadre Gianni Infantino ha parlato in ... (calcionews24)

Calcio: Festa a Frosinone dopo il successo sul Napoli in Coppa Italia

Cori, fumogeni e fuochi d'artificio a contorno della, con incitamenti per tutti, Di Francesco in primis, in una notte che resterà nella memoria dei tifosi e nella storia del club. Il Frosinone ...

Coppa Italia: festa a Frosinone per qualificazione ai quarti Agenzia ANSA

Calcio: Festa a Frosinone dopo il successo sul Napoli in Coppa Italia Tiscali

Allegri e i campioni Juve dai bimbi del Regina Margherita: emozioni forti

La Juventus ha strappato un sorriso ai meno fortunati. Nel pomeriggio di martedì 19 dicembre 2023 una delegazione composta da Allegri , Alex Sandro , Chiesa , Fagioli , Gatti , McKennie e Perin - assi ...

Calcio: Festa a Frosinone dopo il successo sul Napoli in Coppa Italia

Cori, fumogeni e fuochi d'artificio nella notte davanti al 'Benito Stirpe'.FROSINONE (ITALPRESS) - Un'impresa che resterà nelle pagine della ...