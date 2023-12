Calcio femminile | Champions League | Roma ko contro il Psg

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lacade sotto il Psg nella partita valida per la fase a gironi della. Le giallorosse perdono per 1-3,delle parigine competitive. Le padrone di casa comunque si dimostrano attive, riuscendo a tener testa a centrocampo alle avversarie, per poi perdere però in fase di verticalizzazione. La formazione ospite sblocca la partita al 26? con Chawinga, per poi allungare le distanze solo nel secondo tempo. Al 67? è Katoto a trovare la porta per il 2-0 e infine Albert mette in cassaforte il risultato sull’85’. Negli ultimi momenti in campo, all’88’, Giugliano riesce a segnare il primo e unico gol della. SportFace.