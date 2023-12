Calcio | Brasile Staff medico Neymar salta la Copa America

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) "Non ha senso affrettarsi per rimetterlo in piedi prima del previsto". RIO DE JANEIRO () -starà lontano di campi da gioco a lungo e salterà la, in scena negli Usa a giugno e a luglio, a causa del grave infortunio riportato il 18 ottobre e del seguente intervento chirurgic