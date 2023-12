Calcio a 5 | l’Italia si qualifica ai playoff dei Mondiali se…le combinazioni con la Spagna | e non solo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il destino della Nazionale italiana dia 5 si compirà questa sera: alle ore 18.30, in contemporanea su tutti i campi, tranne Georgia-Portogallo, match ininfluente, si disputerà l’ultima giornata dell’élite round dellezioni ai, in programma in Uzbekistan nel 2024.punta a rientrare tra le 4 migliori seconde che andranno agli spareggi. Nel Gruppo D oggi i match saranno Italia-e Repubblica Ceca-Slovenia. Al momento, con lagià prima, Italia e Slovenia hanno 7 punti e la stessa differenza reti negli scontri diretti, maè in vantaggio in quanto a differenza reti (0 contro -3) e gol segnati nel girone (14 contro 8), mentre per quanto concerne i gol segnati in trasferta gli azzurri sono a quota 5 ma oggi giocheranno in ...