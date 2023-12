Calcio a 5 | Italia sconfitta dalla Spagna a Faenza | azzurri mancano la qualificazione ai Mondiali 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Niente da fare per la Nazionalena dia 5 al PalaCattani di, nell’ultimo impegno del Gruppo D dell’Elite Round diaiin Uzbekistan. La squadra di Massimiliano Bellarte si è dovuta arrendere allanel sesto match del girone, vittoriosa con il punteggio di 4-0. Decisivi i gol realizzati da Boyis al 0’55”, Juan Emilio al 28’46”, Antonio Perez al 37’05” e da Raul Gomez al 39’10”. Netto il differenziale tecnico tra le due compagini e formazione tricolore non in grado di trovare le soluzioni ai problemi proposti dagli spagnoli. C’è quindi il mancato accesso ai playoff e di conseguenza non ci sono chance per essere parte della fase finale della rassegna iridata. PRIMO TEMPO – Bellarte deve rinunciare allo squalificato ...