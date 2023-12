Buone maniere del Natale I 9 consigli della super esperta di galateo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Piatti di plastica, tovaglie con il biancospino, centrotavola sbilenchi: potrebbe essere o non essere la tavola delle feste natalizie di una famiglia italiana e, nel suo pacioso disordine, andrebbe bene così. Ma per chi è attento ai dettagli e ama seguire delle precise linee guida per trasformare...

L'attivista sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato: "Dobbiamo smetterla di cercare una spiegazione razionale in questi casi di violenza, perché non ... (huffingtonpost)

L'aspirapolvere non è un regalo di Natale e le liste sono solo per i bimbi. Ecco cosa dovete sapere per doni a prova di galateo

Per qualcuno sono una delizia, per altri una dannazione. A districarsi dal rebus dei regali di Natale può aiutare la buona educazione, le care e vecchiche dovrebbero aiutarci se non a sbagliare, almeno a non fare una figuraccia. La mini guida al regalo se non perfetto, quantomeno passabile, l'ha fatta Samuele Briatore, presidente dell'...

