Buon Natale da Confapi | “Grazie per la fiducia | il sostegno e l’impegno dimostrato”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Carissimi Associati, Collaboratori e Amici, In questo speciale periodo natalizio, desidero rivolgervi i più sentiti auguri di gioia, serenità e prosperità. Il 2023 è stato un anno di grandi sfide e cambiamenti per noi diBergamo. Attraverso il nostro impegno collettivo, abbiamo superato ostacoli, abbracciato nuove prospettive e celebrato la nascita della nostra sede locale qui a Bergamo. Il video che vi invito a guardare è un vero e proprio racconto del nostro percorso nel corso di quest’anno. Vi porterà nel cuore delle nostre iniziative, mostrandovi quanto abbiamo realizzato insieme e come abbiamo affrontato le prime sfide. Nel 2024, puntiamo a consolidare i nostri successi, a promuovere la crescita delle imprese del territorio e a continuare a essere un punto di riferimento, ci attendono nuove avventure e opportunità. A nome di tutta la giunta di ...