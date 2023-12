Buon compleanno a… Ashley Cole

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Oggicompie 43 anni. L’inglese in carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Roma e Chelsea Oggicompie 43 anni. L’inglese fa parte di quella schiera di giovani allenatori che prima o poi potrebbero acquisire una responsabilità in prima persona. Del resto, lui è convinto che quelli come lui debbano avere delle possibilità, come disse quando la Juventus decise di affidare la propria panchina ad un debuttante come Andrea Pirlo: «Credo che sia una tendenza quella di dare possibilità a tecnici giovani con poca esperienza. D’altronde gli allenatori giovani non possono fare esperienza se non gli viene data la possibilità». Per adesso lui ha fatto solo il vice in diversi contesti. É stato ad esempio all’Everton, a fare da supporto all’ex compagno dei tempi del Chelsea, ...