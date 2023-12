Buchanan-Inter | contatti costanti con entourage Il punto sul Brugge

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’ha nel mirino Tajon, esterno destro canadese del, ed hacon l’del giocatore. OBIETTIVO – Queste le parole di Matteo Moretto su Twitter. “L’punta Tajonper gennaio.con l’del canadese che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Ilè pronto ad ascoltare eventuali offerte, sa chenon rinnoverà perché vuole provare una nuova esperienza“. Fonte: Twitter Tajon-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...