Brasile | 'Niente Copa America per Neymar'

Il Brasile ha pareggiato 1-1 contro Venezuela . Il laterale dell’Inter, Carlos Augusto , non ha potuto esordire rimanendo in panchina per 90? niente ... (inter-news)

Il fuoriclasse brasiliano non riuscirà a prendere parte alla spedizione della Seleçao: i tempi di recupero del suo infortunio non gli permetteranno ... (itasportpress)

Neymar, niente Copa America: l'annuncio del medico del Brasile

Neymar Jr non prenderà parte alla prossima edizione della Copa America. Continua dunque la maledizione di O'Ney in questo torneo: dopo aver saltato per infortunio l'edizione del 2019 vinta daled aver perso la finale al Maracanà nel 2021, ecco un'altra batosta. L'attaccante dell'Al Hilal non riuscirà a recuperare in tempo dalla rottura del crociato anteriore e del menisco subita due ...

Brasile, per Neymar niente Copa America: quando rientra Corriere dello Sport

Neymar, niente Copa America: l’annuncio del medico del Brasile ItaSportPress

Business news: Lula su Ue-Mercosur, dispiace non poter annunciare firma di accordo commerciale

Brasilia, 10 dic 22:00 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha riconosciuto che Unione europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur) non hanno ancora trovato ...

Brasile, per Neymar niente Copa America: quando rientra

Neymar non potrà partecipare alla Copa America 2024, in programma a giugno e luglio negli Stati Uniti, a causa del grave infortunio riportato in ottobre. Lo ha annunciato il medico della Nazionale bra ...