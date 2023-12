Borse europee ingessate | ma tiene banco risiko tlc A Milano -0 | 01% vola Tim

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il Ftse 100 è il migliore dopo il calo dell'inflazione. Wall Street in rialzo. L'indice sulla fiducia dei consumatori Usa si attesta sopra le stime. L'euro ancora vicino a 1,1 dollari. In rialzo il petrolio per le tensioni nel Mar Rosso. Spread a 163 punti