Bologna-Inter | Thiago Motta cerca la sorpresa Che stagione! – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Per Simone Inzaghinon ha un peso così decisivo, perinvece sì. L’allenatore rossoblul’impresa confermando l’ottimo andamento in campionato. CONFERME – L’si è fermata solo tre volte in campionato in questa stagione ed in una è successo proprio con ila San Siro.il bis magari raggiungendo la vittoria per passare ai quarti di finale di Coppa Italia. I rossoblu sono quarti e si stanno giocando l’accesso in Champions League: parlarne ora è utopico e superficiale, ma già dal prossimo weekend si capiranno le reali ambizioni dei romagnoli, che si scontreranno con l’Atalanta. Intanto questa sera ilpuò provare lo scherzetto, ...