Bologna | Di Vaio | «Rinnovo Motta? Ci sono le basi per il futuro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le parole di Marco Di, direttore sportivo del, suldi Thiagoprima della sfida di Coppa Italia Marco Diha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d’inizio della partita di Coppa Italia delcon l’Inter. Di seguito le sue parole. «Il mister è concentrato su questo momento importante, poi ci metteremo seduti per programmare ilinsieme. Scadenze non ce nequasi due anni che lavoriamo insieme. Conosciamo il mister, citutte leper parlare e trovare una soluzione per il. Ora pensiamo al presente».