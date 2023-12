Bmw | un 2023 di sostenibilità Nella mobilità e nella responsabilità sociale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Per i brand automobilistici gennaio è il mese in cui si tirano le somme dell’anno appena concluso, si guarda più che mai ai dati e si celebrano i risultati. Dicembre, invece, è il tempo delle riflessioni e di uno sguardo più ampio, anche su ciò che caratterizza la propria identità, i propri valori. Così è stato per BMW Italia, che attraverso il suo ad e presidente Massimiliano Di Silvestre, in occasione del brindisi di fine anno con la stampa, ha raccontato ildella filiale italiana a partire dalle attività messe in campocomunicazione,d’impresa e nei nuovi lanci commerciali, rafforzando l’identità di un brand che tiene alla qualità (e alla tangibilità) del rapporto con i propri clienti, che predica il “piacere di guidare” ma ...