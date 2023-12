Bloccati i conti italiani della rete di Hamas | pronta una missione navale a Gaza

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Mentrenua l’offensiva israeliana nella striscia dicontro, in Europa e negli Stati Uniti si combatte un’altra battaglia contro l’organizzazione terroristica: quella dei finanziamenti. Laeconomica, associativa e bancaria, che per anni ha prosperato tra la complicità e la sottovalutazione di ampi settorisocietà occidentali, dopo gli attacchi del 7 ottobre, hanno ricevuto un nuovo impulso investigativo. Come avevamo raccontato su queste pagine, l’Italia è una meta ambita per creare stabili basi di propaganda e nel triangolo Genova-Torino-Milano, la Fratellanza Musulmana ha nel corso degli anni scorsi inserito uno dei suoi dirigenti europei di primo piano, Mohammed Hannoun, divenuto numero uno del network europeo associativo di, dopo che il leader Abu ...