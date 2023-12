Blitz degli eco-teppisti a Palazzo Chigi La protesta sul clima finisce malissimo | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nuovoattivisti di Ultima generazione a Roma. Alcuni manifestanti, con pacchi di fango e calcinacci, hanno tentato di bloccare il traffico in Via del Corso dopo essere stati fermati dalle forze dell'ordine mentre cercavano di arrivare a, dove nel frattempo stavando manifestando anche i sindacati ex Ilva. "Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione", lo slogan scandito gli attivisti per il, guidati due giovani con le maschere di Giorgia Meloni e Lorenzo Fontana, che poi si sono seduti in mezzo alla strada. Alcuni di loro sono stati portati via dagli agenti di polizia e caricati in auto per essere trasferiti in Questura per l'identificazione.