BigMama a Sanremo 2024 | Amadeus rivela l’aneddoto | “Nessuno sapeva niente”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)sarà una delle debuttanti della 74esima edizione del Festival dicon il brano La Rabbia Non Ti Basta.è bisessuale e fidanzata con una donna: “Per un cantante gay è più difficile fare coming out” https://t.co/iHQxMudbu7 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 13, 2023 Ospite aGiovani per annunciare il titolo del singolo,ha confermatoraccontato da, ovvero che lei quest’anno aveva presentato il brano non per il Festival di, ma per la categoria giovani. E quando non si è vista fra i finalisti è andata in depressione e si è comprata un cane. “È stata fenomenale lo scorso anno con Elodie al Festival, lei è pazzesca, fa ballare tutti” – ha esordito– ...