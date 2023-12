Biathlon | l’Italia maschile si dimostra solida e ritrova più di una freccia nella propria faretra

Biathlon - le percentuali al poligono dell’Italia dopo Lenzerheide : Lisa Vittozzi resta la miglior azzurra Il Biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Svizzera, a Lenzerheide, la terza tappa del circuito maggiore. In questa ... (oasport)

Biathlon - IBU Cup Junior 2023 : l’Italia conquista il terzo posto nella staffetta a squadre miste È proseguita oggi in Val Ridanna (Italia) la seconda tappa dell’IBU Cup Junior 2023-2024 di Biathlon. Dopo le due sprint di mercoledì, si sono ... (oasport)

Biathlon - IBU Cup Junior 2023 : l’Italia conquista il terzo posto nella staffetta a squadre miste È proseguita oggi in Val Ridanna (Italia) la seconda tappa dell’IBU Cup Junior 2023-2024 di Biathlon. Dopo le due sprint di mercoledì, si sono ... (oasport)

Biathlon - l’Italia prosegue le gare in Coppa del Mondo : a Lenzerheide 10 Azzurri Non si ferma l’avventura degli Azzurri in Coppa del Mondo. E l’Italia si prepara per le prossime gare di Biathlon in Coppa del Mondo. Il prossimo ... (ilfaroonline)

Biathlon - i convocati dell’Italia per Lenzerheide. Vittozzi guida il gruppo azzurro - assente Auchentaller Quarto weekend consecutivo di gara in vista per la Coppa del Mondo 2023-2024 di Biathlon, che si trasferisce da Hochfilzen a Lenzerheide in vista ... (oasport)