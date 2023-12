Betis-Girona | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è una partita valida per la diciottesima giornata dellae si gioca giovedì alle 19:00:, tv e streaming. Real Madrid, Atletico e Barcellona chiedono una mano aldi Pellegrini per fermare la corsa del. Che dal proprio canto spera, in maniera clamorosa, di passare il Natale in testa alla classifica. Chi ci avrebbe scommesso un euro all’inizio della stagione? Rispondiamo noi a questa semplicissima domanda: nessuno. Il(Lapresse) – Ilveggente.itEppure la squadra di Michel continua a stupire, stritolando tutte quelleche si presentano davanti. L’ultima a cadere è stato l’Alaves, ma prima era toccato al Barcellona in trasferta. Insomma, una squadra che sa quello che fa, ...