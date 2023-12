Berrettini | ' tennis giovanile insegni che perdere è importante'

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Ancora problemi fisici per Matteo Berrettini . Il Tennis ta romano, che in questi giorni si trovava a Torino prima della ... (liberoquotidiano)

La off-season del Tennis mondiale sta per terminare e giocatori e giocatrici si preparano a rifinire la loro preparazione in vista della lunga ... (oasport)

Un libro per celebrare i 40 anni di uno dei tornei giovanili più importanti d’Italia e non solo. Nasce così “Lemon Bowl , storie di vita e di ... (sportface)

Ne ha parlato Tuttosport nelle ultime ore e si tratta di Matteo Berrettini . Il giocatore romano si sta prepara ndo per il ritorno in campo, che sarà ... (oasport)

Tennis - Matteo Berrettini non può sfruttare il ranking protetto come Nadal : il percorso in salita dell’italiano

Sarà un 2024 in salita per Matteo Berrettini. Il Tennista italiano si sta preparando per la lunga trasferta australiana che comincerà dalle ... (oasport)