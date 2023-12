Bergamo-choc | rapina e lesioni | il blitz contro il branco di minorenni

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Operazione della polizia diun "" di minori. Gli agenti hanno eseguito ordinanze cautelari nei confronti di quattro ragazzi, tutti sotto i 18 anni, con l'accusa di. I giovani, nel pomeriggio dello scorso 23 settembre, avrebbero preso di mira tre giovani ventenni occupanti di un autobus partito dalla Stazione die diretto al Luna Park di Celadina. Dopo averli aggrediti con calci e pugni, hanno rubato il cellulare a una delle vittime. La polizia è risalita ai presunti colpevoli grazie alle immagini di videosorveglianza interne ed esterne al mezzo. Nell'abitazione dei minori sono stati trovati gli stessi indumenti indossati durante l'aggressione e la. Per tre di loro è scattata la misura della permanenza a casa – ...

BERGAMO. PALO CADE DA UN CAMION E TRAFIGGE UN'AUTO, LA CONDUCENTE MIRACOLOSAMENTE ILLESA

La donna, visibilmente sottoma fortunatamente illesa, è stata prontamente soccorsa dallo ...intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e l'auto 'velocè della centrale di, ...

Mamma accusata di doppio infanticidio, Pedrengo sotto choc tra sgomento e rabbia IL GIORNO

Dall’aula della Corte d’Assise Vittorio Belotti esce per primo, preso per mano dalla moglie, che ha gli occhi lucidi e vuole soltanto portarlo via. Hanno… Leggi ...

Una banale lite ad un semaforo aveva avuto come conseguenza la morte di un uomo. Oggi la Corte d'Assise di Bergamo ha condannato a 14 anni per omicidio volontario un operaio cinquantenne ...