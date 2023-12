Bennacer preconvocato per la Coppa d’Africa | la decisione

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è statoper la. Laera nell’aria, ma è diventata ufficiale solo pochi minuti fa. Il centrocampista del Milan, a lungo ai box per un grave infortunio, è stato infatti inserito dal CT Djamel Belmadi nella lista dei 55 preconvocati per il torneo continentale. Il ragazzo dunque con ogni probabilità parteciperà con la sua Algeria alla rassegna, che inizierà il prossimo 13 gennaio. L’ufficialità era attesa in queste ore ed infatti è arrivata tramite la comunicazione della CAF, la confederazione calcistica africana. Questa ha comunicato infatti le liste di tutte le Nazionali partecipanti al torneo, tra cui proprio quella dell’Algeria.sudivenuta dunque ufficiale. Non si può dire lo stesso invece su Yacine ...