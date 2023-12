Beneficenza lava coscienza | il metodo Ferragnez

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dolci preziosi, di sicuro: ma erano uno schema, prima il pand’oro amaro, poi le uova di Pasqua: lei ci mette la faccia, l’azienda ci mette il cachet, i bimbi malati ci mettono la sofferenza, i balocconi ci mettono il borsellino. Uscite nessuna, entrate da 1 a 1,2 milioni di euro. “Continueremo a fare, per me è un dovere morale”. Lo credo bene. Riassunto delle imprese precedenti: 2018, festa di compleanno del rapper imborghesito in un supermercato, volano generi alimentari in spregio alla miseria, un Cafarnao di surgelati, insaccati, verdure, peperoni volanti, lei nel carrello, i follower, che sono dei malati di mente, invasati nel baccanale alimentare, alla fine qualcuno se ne accorge e scoppia la vergogna (senza vergogna): “Diciamo che li diamo in?”, chiede il Fedez, preoccupato, tirando nervosamente una sigaretta. Sempre con ...