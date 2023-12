Bene l' apertura di Herzog sul cessate il fuoco Ostaggi a Gaza | l' ottimismo di Tajani

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) "Ho accolto positivamente la dichiarazione del presidente israelianosulla disponibilità di Israele a una interruzione delle attività militari per favorire una soluzione sia sugliche sugli aiuti" a. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa alla Farnesina con l'omologo britannico, David Cameron. "Un messaggio molto positivo arriva da Israele, come tutti avevamo auspicato", ha aggiunto. Italia e Regno Unito, ha spiegato, sono "preoccupati per ciò che accade" in Medioriente e ribadiscono la "condanna fermissima per gli attacchi di Hamas che hanno provocato un nuovo incendio" nella regione.