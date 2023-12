Becky Lynch punta il titolo | “Vorrei affrontare e battere Rhea Ripley a Wrestlemania”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Da tempo ormai sembra scontato che saràl’avversaria diXL. Un match quasi scritto, con entrambe che stanno rimandando da tempo lo scontro, in attesa della Road toe dello Showcase of Immortals. In una recente intervista, The Man ha finalmente cominciato a discutere di questo match, affermando che è il suo obiettivo numero 1 togliere ilalla leader del Judgment Day, dopo aver zittito per sempre Nia Jax. Ecco qui di seguito le sue parole: “Ci sono così tanti talenti. Un match che non ho ancora ottenuto, il numero uno della lista è, sicuramente, zittire Nia Jax. Non abbiamo ancora condiviso il ring, sembra incredibile, mai l’una contro l’altra solo noi due, ma è la realtà. Dopo penserò al prossimo passo, ...