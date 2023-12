Bavaglio ai giornalisti | De Raho | ‘L’emendamento serve solo a evitare la diffusione di notizie sui reati di chi ha il potere | colletti bianchi e corrotti’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Perché oggi non si vuole che vengano pubblicate le ordinanze di custodia cautelare? Non si vuole che si sappia che esistono persone, soprattutto quelle che appartengono alla borghesia mafiosa, aie ai corrotti, e che diventano oggetto di ordinanza. Di queste è interesse pubblico conoscerne i fatti, l’informazione non èun dovere, ma un diritto”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle ed ex pm, Cafiero De, nel suo intervento alla Camera attaccando l’emendamento-di Enrico Costa che vieta la pubblicazione, anche per estratti, delle ordinanze di custodia cautelare. “Le ordinanze di custodia cautelare – spiega de– sono diventate pubblicabili nel 2017, quando la commissione giustizia ha modificato l’articolo 114. In quella commissione era ...