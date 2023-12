Battisti | Rocca provveda a rinnovo contratti precari

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “È possibile che con la sofferenza di tutte le strutture sanitarie del Lazio, con attese in aumento dei pronto soccorso, con il personale allo stremo, con le scelte da parte dell’amministrazionedi destinare risorse solo alle strutture private, non sialla proroga deia tempo deidella sanità?”. Così in una nota Sara, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio. “I– prosegue – scadono il 31 dicembre e l’amministrazione regionale non riesce a dare risposte ad un comparto in estrema sofferenza. Non è tempo di esitazioni, con una situazione purtroppo sempre più preoccupante. Auspico risposte immediate”. (Com/Red/Dire)