Basta col governo della Lega contro il Sud

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le gabbie salariali proposte dallanelche si sta caratterizzando per essere il più anti meridionale degli ultimi tempi sono in realtà delle vere e proprie gabbie umane. La tesi economicamente lombrosiana che viene condotta dai Salvini e company è che al nord la vita è più cara e quindi le lavoratrici e i lavoratori debbono guadagnare di più: un professore di Monza deve avere in busta paga più denaro di un professore di Avellino, una poliziotta di Padova deve avere più soldi di una coldi Catanzaro, un medico o una infermiera di Asti deve prendere più di uno o una di Foggia, così come un qualsiasi lavoratore pubblico o privato di Milano più delle colleghe e dei colleghi di Napoli. Se risulta vero che la vita è tendenzialmente, ma anche apparentemente, più cara al nord è agevole argomentare che l’unità nazionale e lo ...