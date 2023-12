Basket | Venezia regge per un tempo | poi l’Hapoel Tel Aviv cambia marcia e vince in EuroCup

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Brutto ko per la Reyernella 12ma giornata dell’2023-2024. Alla Stark Arena di Belgrado (campo neutro), in Serbia, la squadra veneta (priva di Aamir Simms, Andrea De Nicolao e Marco Spissu) si scioglie come neve al sole nel secondo(59-34 il parziale in favore degli avversari) controTele perde con un netto 100-81. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in Europa per il gruppo di Neven Spahija, che ora si trova in ottava posizione con un record di 4-8 ed è sempre più distante dalla zona playoff (attualmente il sesto posto è occupato dal Prometey con 6-5). Dall’altra parte, invece, la vittoria consente alla squadra israeliana di salire a 9-2 e di avvicinarsi quindi al Paris, primo con 10-1 e attualmente in campo contro l’Amburgo. Sugli scudi questa sera per ...