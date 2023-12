Basket | Tortona soffre troppo | ma alla fine batte l’Igokea in Champions League

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Si è appena conclusa a Laktaši, in Bosnia ed Erzegovina, la sfida valevole per la sesta giornata dellaballtra i padroni di casa del Igokea m:tel e il Bertram Derthona. I piemontesi arrivavano all’appuntamento con quattro vittorie (consecutive) e una sconfitta, mentre la squadra di Laktaši era ancora a caccia del primo successo stagionale. Match che parte in salita per, che dopo aver sbloccato il risultato con la tripla di Leonardo Candi subisce un parziale di 11-0 ed è obbligata a inseguire. Strautins sblocca i suoi, mam:tel tocca il +10 poco prima di metà quarto. Ma qui sono i padroni di casa a bloccarsi e prima arriva un canestro di Obasohan, poi cinque punti consecutivi di Tommaso Baldasso e il canestro di Zerini per un 9-0 che ...