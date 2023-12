Basket femminile | Schio cade in Ungheria nel decimo turno di Eurolega

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dopo tre vittorie consecutive si ferma il Familaneldell’di. Le venete cadono incontro il DVTK Miskolc per 73-69 al termine di una partita che ha visto le orange quasi sempre inseguire, accorciando poi nell’ultimo quarto, senza avere il guizzo decisivo per poi andarsi a prendere la vittoria. Un ko che non permette adi agganciare proprio le ungheresi in classifica, restando al quarto posto, l’ultimo comunque disponibile per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Non bastano al Famila i 16 punti di Arella Guirantes ed anche le buone prestazioni di Elisa Penna e Giorgia Sottana, che chiudono rispettivamente con 13 e 12 punti. Le padrone di casa sono trascinate dai 17 punti di Milica ...