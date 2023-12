Basket | Eurolega 2023 2024 | Milano batte l’Asvel di Pozzecco per 84-61

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Terminata la sfida valida per la 15esima giornata ditra l’OlimpiaVilleurbanne. A vincere è stata la squadra di Ettore Messina, che ha scalzato il team di Gianmarcoper 84-61. La tripla di Tonut non va a bersaglio a fine primo quarto, dove ad un’iniziale azione dei lombardi c’è stata la reazione francese. Dopo 10? l’Olimpiaconduce 22-21 sulVilleurbanne. Al 15? ancora Stefano Tonut in contropiede: +11 e parziale di 10-0 dell’Olimpia, time-out di Gianmarco, 37-26. Si chiude il primo tempo dopo il secondo quarto: all’intervallo lungo la squadra italiana conduce per 46-36 sui francesi di Lione. Al 25? David Lee risponde a Melli: buona l’uscita degli ospiti dal minuto ...