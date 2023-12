Basket | Champions League 2023 24 | Sassari vince 97-81 contro Szczecin e si qualifica ai play-in

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Netta vittoria della Dinamo, che supera 97-81 il Kingnel sesto e ultimo turno della fase a gironi diballe siai-in da terza classificata. La formazione di Bucchi aveva bisogno di una vittoria con 9 punti di margine per ribaltare lo scarto subìto nella gara d’andata, ma per metà gara i polacchi si sono difesi bene. Fino all’intervallo infatti è stata la Dinamo a inseguire, ma nel secondo tempo ha messo la freccia, guidata da un Tyree scatenato. Il King prova a rifarsi sotto fino al -7 grazie a Meier, Mazurczak e Nowakowski, ma un parziale di 10-0 dei padroni di casa dà la spallata decisiva alla gara e gli permette di chiudere con un rassicurante vantaggio fino al 97-81 finale. Per la Dinamo il man of the match è ...

Il LIVE in DIRETTA di Sassari-King Szczecin , sfida valida come 6^ giornata del Gruppo D della Champions League 2023 / 2024 di basket . Ci siamo, ... (sportface)

