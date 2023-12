Barnier | “In Europa Meloni scelga dove vuole stare”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il capo negoziatore della Brexit parla in una intervista a La Stampa ed esprime le sue perplessità su quanto sta avvenendo Ottimismo, pazienza e razionalità. E’ sempre stato il suo credo, anche quando era commissario europeo per il mercato interno e continua a vederla in questo modo Michelche, durante un’intervista al quotidiano La Stampa, fa una sorta di piano generale per quello che sta avvenendo all’interno della Ue: “I negoziati stanno procedendo bene. È corretto continuare così“. Il capo negoziatore della Brexit, vede con positività le trattative che stanno facendo i Paesi europei sui temi economici, dal patto di Stabilità ma anche su altro. E’ intervenuto al Grand Continent Summit di Saint-Vincent, in Val d’Aosta, per parlare di tematiche economiche in ambito europeo. L’ex commissario europeo per il mercato interno Michel(Ansa ...