Barcellona | Laporta studia il tributo per Messi | “Merita di essere omaggiato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ilprepara un omaggio per Leonel 2024. Stando ai vertici del club catalano, in Spagna si starebbe valutando la possibilità di giocare “la partitapiù bella di sempre”. Il presidente del, Joan, intervistato da EFE, afferma che il club blaugrana è disponibile “a fare ciò che vuole il calciatore. Leodionorato a qui a”, ha detto il numero uno del club catalano. Lo stesso, poi, si è detto scettico circa la possibilità di vedereper una partita con la maglia del Barça, in prestito dall’Inter Miami: “So che ci sono diversi rumors a proposito ma credo che il tutto non sia autorizzabile dalla FIFA”. In ogni caso ...