Balocco | che reazione ha avuto l’azienda dopo lo scandalo Ferragni? Ecco i movimenti sui social

Ribadire ancora una volta cosa è successo nello scandalo Balocco che ha coinvolto anche Chiara Ferragni sarebbe inutile, tutta via doveroso. oltre ... (donnapop)

Caso pandoro Balocco : truffa o errore che sia - Chiara Ferragni vince comunque

Non conosco la signora Chiara Ferragni, quindi non mi permetto un giudizio morale su di lei. Non conosco nei dettagli neppure la vicenda della ... (ilfattoquotidiano)