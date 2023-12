La Mostra Felina di Genova

Come arrivare : per chi proviene dallauscita al casello autostradale di Genova Est o in alternativa a Genova - Nervi. Per chi proviene dalla A10 (dei Fiori), dalla A7 (Milano - Genova)...

Autostrada A12: giovedì 21 chiuso tratto Cecina nord-Rosignano

ROMA – La Società Autostrada Tirrenica informa che sull’autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 10 alle ore 21 di domani, giovedì 21 dicembre 2023, ...

12 attivisti di Ultima Generazione in carcere: PMLI solidalizza

« Il governo neofascista Meloni accelera in termini di repressione del dissenso. Incarcerati 12 ecoattivisti per blocco stradale », così ci fa sapere il PMLI con un proprio editoriale riferendoci ( ...