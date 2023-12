Australian Open 2024 | le italiane nel tabellone di qualificazione Tris d’azzurre per Melbourne

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) In attesa che anche l’entry list delle qualificazioni femminili deglivenga rilasciata, dopo che lo è stata anche la maschile, si può stimare con una certa facilità quali saranno le giocatriciche vi prenderanno parte, al netto di possibilità che esistono perché la situazione si modifichi. Ad oggi ilprincipale chiude al numero 99, il che significa che a Sara Errani, al momento della chiusura d tali liste, mancano sette eventuali rinunce per poter diventare la sesta italiana nelle 128 in gara nelle due settimane diPark. Speranza non semplice da coltivare, ma nemmeno impossibile. Al momento sarebbe comunque tra le principali teste di serie nelcadetto., 17 ...