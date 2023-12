Audero | debutto a San Siro per convincere l’Inter – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Emilquesta sera farà il suo esordio con la maglia dela San. Il portiere dovràla dirigenza a tenerlo anche l’anno prossimo. CHANCE – Emilha già giocato la sua prima partita in maglia Inter contro il Benfica a Lisbona, subendo tre gol nei primi trenta minuti ma risultando decisivo nel secondo tempo per tenere il pareggio. A livello personale non è stata una delle migliori partite, comunque non ha avuto responsabilità sulle reti subite. Oggi il portiere farà il suo esordio a Sancontro il Bologna: l’obiettivo èla dirigenza a riscattarlo a 6.5 milioni di euro dalla Sampdoria. La sensazione è che Filip Stankovic, in prestito proprio alla Sampdoria, abbia bisogno di un altro anno di esperienza in Serie A. Per questo ...